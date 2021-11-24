24 ноября 2021, 15:45
Бортпроводникам разрешили применять спецсредства против пассажиров-дебоширов
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому члены экипажей самолетов получат право применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов
Фото: Life.ru
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому члены экипажей самолетов получат право применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов.
Согласно тексту документа, бортпроводникам и сотрудникам службы авиабезопасности разрешается использовать спецсредства, если пассажир своими действиями создает угрозу безопасности полета и жизни других пассажиров.
Правила применения средств сдерживания, а также их полный перечень предстоит утвердить правительству России.
Напомним, что ранее в рамках борьбы с авиадебоширами российским авиакомпаниям разрешили включать буйных пассажиров в черные списки с последующим запретом летать в течение года.