Рэпер Моргенштерн уехал из России после того, как глава СКР обвинил его в торговле наркотиками
Популярный среди молодежи исполнитель Алишер Моргенштерн вместе с женой уехал из России после заявления глава Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист «торгует наркотиками онлайн»
Популярный среди молодежи исполнитель Алишер Моргенштерн вместе с женой уехал из России после заявления глава Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист «торгует наркотиками онлайн».
Об отъезде Моргенштерна сообщил телеграм-канал «Опер слил». По данным его авторов, музыкант уехал на поезде в Минск.
Позже концертный директор Моргенштерна написал в своем Telegram-канале, что в Белоруссию артист уехал для участия в частном мероприятии.
Накануне глава СКР Александр Бастрыкин на совместной конференции юрфаков МГУ и МГЮА.заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях, увлекая огромное количество молодежи».
Напомним, что летом этого года Моргенштерна уже оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах на треки «Розовое вино 2» и Family.