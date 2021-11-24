Торговые центры обратились к премьеру с просьбой оказать им господдержку из-за системы QR-кодов
Российский совет торговых центров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку ТЦ, которые терпят огромные убытки от приостановки своей деятельности на время локдаунов и введения QR-кодов
Российский совет торговых центров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку ТЦ, которые терпят огромные убытки от приостановки своей деятельности на время локдаунов и введения QR-кодов.
Торговые центры просят ввести поддерживающие меры на весь период действия системы QR-кодов (пока крайний срок их действий назначен на 1 июня 2022 года). Предприниматели предлагают следующие меры поддержки: компенсация расходов по управлению ТРЦ (это примерно 7,6 млрд рублей в месяц), введение безналогового периода (8 млрд рублей в месяц), введение моратория на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и имущества в сторону увеличения за 2021–2022 годы, субсидирование выплата кредитов и процентов по ним, сообщает Znak.com.
Еще одна просьба Совета ТЦ заключается во включении торговых центров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.
В заявлении Совета ТЦ говорится, что торгово-развлекательные центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с 2019 годом. При этом падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%.