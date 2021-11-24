Якутский Росздравнадзор выявил в WhatsАpp группу антиваксеров, которые призывают к насилию над врачами
Сотрудники якутского управления Росздравнадзора обнаружили группу противников вакцинации в мессенджере WhatsАpp, которые помимо призывов к отказу от прививок против коронавируса также призывают к насилию над врачами
Сотрудники якутского управления Росздравнадзора обнаружили группу противников вакцинации в мессенджере WhatsАpp, которые помимо призывов к отказу от прививок против коронавируса также призывают к насилию над врачами.
В ведомстве такие сообщения расценили как экстремизм. «Это уже, знаете, выходит за всякие рамки. Собранная информация была передана в прокуратуру», - заявили чиновники, слова которых приводит News.ykt.ru.
В выявленной группе антиваксеров состоят около 250 человек. Они обсуждают митинги против обязательной вакцинации и введения QR-кодов, а также обмениваются советами и шаблонами документов, которые можно составить в случае отстранения от работы из-за отсутствия прививки.
В Росздравнадзоре сообщи, что эти люди также занимаются агитацией против прививок в разных районах Якутии. «Вообще есть ощущение, что ими кто-то внешне управляет и спускает все эти документы и инструкции», - заявили в ведомстве.
Напомним, что ранее стало известно, что региональные управления Росздравнадзора по состоянию на 24 ноября направили в правоохранительные органы данные о 37 активных антиваксерах, которые в социальных сетях призывают к отказу от прививки против COVID-19.