Российские врачи сообщили о новых симптомах коронавируса у детей
Это сыпь на фоне высокой лихорадки, кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств, боль в суставах, воспаление слизистых
Российские врачи сообщили о новых симптомах коронавирусной инфекции у детей. Это сыпь, боль в суставах и воспаление слизистых.
Так, курганские медики рассказали, что у детей часто проявляется многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки, кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств, боль в суставах, воспаление слизистых.
«Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое», - сообщила замглавврача ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светлана Ларионова, слова которой приводит Ura.ru.
Медики рекомендуют прививать детей от гриппа, чтобы они легче переносили вирусные инфекции и реже получали осложнения в виде бактериальных инфекций, которые в свою очередь приводят к пневмониям и бронхитам.
Вакцина позволяет «натренировать» детский иммунитет, а их организм будет легче переносить инфекции, в том числе и COVID-19.
В начале пандемии коронавируса считалось, что дети практически не болеют COVID-19 либо переносят его легко и бессимптомно, однако с появлением дельта-штамма дети стали чаще переносить болезнь в тяжелой форме.
По данным на утро 24 ноября, в России было выявлено 33 558 новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 1240 пациентов.