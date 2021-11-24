Алексей Навальный подал уже четвертый иск о снятии с него статуса «террориста и экстремиста»
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает срок по делу «Ив Роше», подал уже четвертый судебный иск к администрации покровской исправительной колонии № 2. Иск направлен в Петушинский райсуд
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает срок по делу «Ив Роше», подал уже четвертый судебный иск к администрации покровской исправительной колонии № 2. Иск направлен в Петушинский райсуд.
Адвокат политика Вадим Кобзев сообщил «Новой газете», что в иске содержится требованием признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке оппозиционера на профилактический учет как «лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».
Алексей Навальный был поставлен на учет как экстремист и террорист в начале октября, и с тех пор он пытается в суде оспорить это решение.
Для заключенных такой статус означает повышенный риск карцера, повышенный риск попадания в ШИЗО и взысканий. Сотрудники колонии как правило фиксируют каждый их проступок. Если адвокатам не удастся обжаловать постановку своих подзащитных на профучет, то заключенный будет постоянно проводить время в ШИЗО или карцере.