24 ноября 2021, 12:59
В крупных городах Турции проходят митинги из-за рекордного обвала курса лиры
В Анкаре и Стамбуле начали стихийные митинги в связи с рекордным обвалом турецкой лиры. По данным местных СМИ, впервые за всю историю курс лиры опустился до отметки 13 лир за один доллар
Фото: imag.one
В Анкаре и Стамбуле начали стихийные митинги в связи с рекордным обвалом турецкой лиры.
По данным местных СМИ, впервые за всю историю курс лиры опустился до отметки 13 лир за один доллар.
На улицы крупных турецких городов вышли тысячи людей, которые скандируют «Правительство - в отставку!». В Анкаре в ходе стихийного митинга произошли столкновения между полицейскими и манифестантами.
Граждане Турции требуют отставки властей и проведения досрочных парламентских, а также президентских выборов.
Исторический обвал курса турецкой лиры произошел после того, как Центробанк понизил ключевую ставку с целью снизить рост инфляции, сообщает Znak.com.