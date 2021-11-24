24 ноября 2021, 12:54
Подконтрольная мэрии Омска компания «Омскэлектро» заказала внедорожник за 10 млн рублей
АО «Омскэлектро», подконтрольная мэрии Омска, опубликована на портале госзакупок заявку на покупку внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Арбитр»
Фото: yandex.ru
АО «Омскэлектро», подконтрольная мэрии Омска, опубликована на портале госзакупок заявку на покупку внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Арбитр».
Госкомпания пытается купить дорогостоящий внедорожник уже второй раз. Первый раз тендер не состоялся из-за отсутствия участников. Причем это произошло на фоне предупреждения прокуратуры Омской области о возможном нерациональном использовании денежных средств со стороны убыточной компании. Кредиторская задолженность «Омскэлектро» составляет более 900 млн. рублей.
Одновременно с этим руководство «Омскэлектро» получило представление прокуратуры об устранении выявленных нарушений.