Кассационный суд отменил приговор топ-менеджерам компании, которая досталась Артему Чайке
Кассационный суд отменил приговор бывшим топ-менеджерам по делу о растрате 140 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш» (сейчас она называется «ПНК-Урал», которая поставляла щебень для «Российских железных дорог»
Кассационный суд отменил приговор бывшим топ-менеджерам по делу о растрате 140 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш» (сейчас она называется «ПНК-Урал», которая поставляла щебень для «Российских железных дорог». Сейчас эта фирма принадлежит старшему сыну бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артему Чайке.
Дело о растрате в «Бердяуш» направлено на новое рассмотрение в Чертановский райсуд Москвы, сообщает РБК.
В 2019 году суд приговорил экс-гендиректора «Бердяуша» Дмитрия Супруна к 4 годам колонии, юриста Екатерину Краснихину – к 6 годам, а экономиста Елену Дорожевич – к 6,5 годам. По данным следствия, пока «Бердяушем» владел бизнесмен Сергей Вильшенко, топ-менеджеры компании через фирмы-однодневки якобы вывели 139,9 млн рублей, полученные от РЖД за поставки щебня.
В 2014 году «Бердяуш» купил сын тогдашнего генпрокурора Артем Чайка, а после этого было возбуждено уголовное дело о растрате. Обвиняемые свою вину отрицали и заявляли, что дело было возбуждено для того, чтобы г-н Чайка имел возможность не выплачивать Вильшенко 80 млн долларов за компанию.
Адвокаты обвиняемых отмечали также, что о заказном характере уголовного дела может свидетельствовать и тот факт, что Екатерина Краснихина была отправлена под домашний арест во время беременности, а через три недели после родов из-за опоздания домой ее перевели в СИЗО. Позже это решение было отменено, но суд все равно отказался предоставлять женщине отсрочку от наказания до 14-летия ее ребенка. Отсрочку ей уже предоставил апелляционный суд.