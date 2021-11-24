В Кемеровской области избили известного экоактивиста. Он утверждает, что это люди экс-депутата
В Кемеровской области экоактивиста Сергея Шереметьева избили трое неизвестных мужчин, которые приехали на автомобиле бывшего депутата Петра Финка
В Кемеровской области экоактивиста Сергея Шереметьева избили трое неизвестных мужчин, которые приехали на автомобиле бывшего депутата Петра Финка.
Эколог в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале RedButton, рассказал, что к нему приехал Петр Финк «с тремя отморозками», которые его «подрихтовали» и «приговаривали, чтобы я больше никуда не лез».
«Требовали, чтобы я больше не выступал в интернете, иначе сгорим. Так вот, они меня не напугали, я не успокоюсь и не отступлюсь. Копать они не будут, даже если это повлечет мою смерть», - заявил Шереметьев.
Сам Петр Финк заявил порталу «Тайга.инфо», что лишь был свидетелем драки, но активисту не угрожал. Людей, которые его избили, он не знает.
«На Шереметьева буду подавать в суд за оскорбление. Мне 62 года, и я занимаюсь такой ерундой? Какая-то чушь. Да, я был свидетелем, но сел и уехал. Точно буду подавать в суд», - заявил экс-депутат.
Экоактивист Сергей Шереметьев уже несколько лет борется с кузбасскими угольными компаниями, которые ведут добычу рядом с поселком Апанас.