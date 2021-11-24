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24 ноября 2021, 11:54

Госдума не включила законопроект о QR-кодах в рабочий календарь на декабрь

Депутаты Госдумы РФ могут отказаться от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году из-за протестов в регионах. Этот документ пока не включили в рабочий календарь нижней палаты парламента на декабрь

Госдума не включила законопроект о QR-кодах в рабочий календарь на декабрь
Фото: ria.ru

Депутаты Госдумы РФ могут отказаться от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году из-за протестов в регионах. Этот документ пока не включили в рабочий календарь нижней палаты парламента на декабрь, сообщает Znak.com.

Напомним, что законопроект об использовании QR-кодов правительство внесло в Госдуму 12 ноября. В этом документе говорится о введении «антиковидных» пропусков для посещения общественных мест, а также для посадки в самолеты и поезда. Также законопроект устанавливает переходный период до 1 февраля 2022 года, в течение которого граждане должны сделать прививку от коронавируса. После этой даты они больше не смогут использовать вместо QR-кодов отрицательные ПЦР-тесты. Сама система QR-кодов устанавливается сроком до 1 июня 2022 года.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил правительственный законопроект о QR-кодах и признал его соответствующим Конституции РФ. Изначально планировалось, что документ рассмотрят не позднее 14 декабря. Однако из-за протестов в регионах появилась информация о том, что власти решили отложить принятие законопроекта о QR-кодах.

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