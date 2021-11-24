24 ноября 2021, 11:44
В Тюмени пьяный следователь на своем BMW насмерть сбил двух рабочих
В Тюмени в ночь на 24 ноября на кольцевой дороге следователь Павел Щадрин на своем автомобиле BMW 535 насмерть сбил двух дорожных рабочих. Майор юстиции находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения
Фото: tyumen-news.net
В Тюмени в ночь на 24 ноября на кольцевой дороге следователь Павел Щадрин на своем автомобиле BMW 535 насмерть сбил двух дорожных рабочих. Телеграм-канал Shot сообщает, что майор юстиции находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Данную информацию подтвердили и в ГИБДД.
На огромной скорости автомобиль следователя снес двух рабочих, которые убирали снег на трассе. По некоторым данным, от удара мужчин буквально разорвало на части. По данным Shot, погибшие — 61-летний Павел Колчанов и Вадим Морозов.
В ГИБДД сообщили, что на участке, где велись работы, были выставлены соответствующие дорожные знаки и установлены мигающие лампочки. Однако следователь предупреждения не заметил. В крови водителя эксперты выявили 1,38 промилле.