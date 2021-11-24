24 ноября 2021, 11:32
Силовики задержали гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар»
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора компании «Газпром газораспределение Краснодар» (входит в структуру «Газпрома») Алексея Руднева
Фото: yandex.ru
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора компании «Газпром газораспределение Краснодар» (входит в структуру «Газпрома») Алексея Руднева.
Топ-менеджер подозревается в незаконном получении нескольких миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».
По какой статье был задержан Алексей Руднев, не сообщается, однако известно, что его должны доставить из Краснодара в Москву для допроса и предъявления обвинений.
В рамках дела силовики провели обыски в офисе АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».