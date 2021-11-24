Главврачи ковидных больниц пригласили антиваксеров на экскурсию в «красные зоны»
Главные врачи 11 инфекционных больниц из разных городов России пригласили противников вакцинации против коронавируса на экскурсию в «красные зоны», после которой они точно изменяет свое мнение о прививках против COVID-19
Главные врачи 11 инфекционных больниц из разных городов России пригласили противников вакцинации против коронавируса на экскурсию в «красные зоны», после которой они точно изменяет свое мнение о прививках против COVID-19.
В своем открытом письме к антиваксерам, среди которых есть политики, музыканты, актеры и общественные деятели, главврачи ковидных госпиталей написали, что сейчас они очень заняты, но все же найдут время, чтобы провести их по «красным зонам», реанимациям и патологическим отделениям больниц.
«Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», - отметили медики.
Письмо медиков адресовано лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актерам Марии Шукшиной и Егору Бероеву, певцу Юрию Лозе, артистам Наталье Ветлицкой, Кате Лель, музыканту Константину Кинчеву и другим известным россиянам, которые выступают против обязательной вакцинации против коронавируса.
Напомним, что летом после введения в Москве QR-кодов для посещения ресторанов актер Егор Беров сравнил дискриминацию непривитых от коронавируса граждан с Холокостом, за что подвергся критике. Артист также признался, что прививку от COVID-19 он не делал.