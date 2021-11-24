Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул Россию из-за давления со стороны следствия
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, покинул Россию и уехал в Грузию из-за претензий к нему со стороны правоохранительных органов
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, покинул Россию и уехал в Грузию из-за претензий к нему со стороны правоохранительных органов.
В беседе с The Insider (издание признано иностранным агентом) Евгений Смирнов заявил, что возможно ему придется остаться в Грузии.
Смирнов также рассказал, что всего правоохранительными органами было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств в отношении адвокатов журналиста Сафронова, а их инициаторами стал следователь Александр Чабан.
«Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов - Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать», - сообщил Смирнов.
22 ноября адвокатская палата Ленинградской области по представлению Минюста возбудила против Евгения Смирнова дисциплинарное производство. Перед этим в ФСБ заявили, что адвокатов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам Ивана Сафронова и физика Виктора Кудрявцев, который также обвинялся в госизмене (ученый скончался в апреле 2021 года – ред.).
Напомним, что ранее в Грузию уехал адвокат Иван Павлов, представлявший интересы Ивана Сафронова. Против него было возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных предварительного расследования.