Рязанский единоросс объяснил свои слова о расстреле за покупку ковид-сертификатов «личной травмой»
Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров во время одного из заседаний парламента предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты о вакцинации против коронавируса
Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров во время одного из заседаний парламента предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты о вакцинации против коронавируса. Народный избранник добавил, что мог бы даже лично участвовать в расстрелах.
«Сегодня покупают эти сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» - заявил Владимир Сидоров, слова которого процитировал в соцсети «ВКонтакте» глава фракции КПРФ Денис Сидоров.
Сам единоросс позже объяснил свои слова эмоциями и «личной травмой». Владимир Сидоров рассказал изданию «РЗН.инфо», что от коронавируса скончалась его супруга, а сам он месяц лежал в больнице.
«Посмотрите, что вокруг происходит, как болеют люди, как врачи зашиваются. Конечно, мои слова - это эмоции. Но я считаю, что к тем, кто покупает сертификат о вакцинации и продает сертификаты, к тем, кто нарушает антиковидное законодательство надо относиться жестко», - отметил депутат.