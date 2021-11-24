Росздравнадзор «сдал» правоохранительным органам 37 активных антипрививочников
Региональные управления Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет сведения о 37 антипрививочниках, которые в социальных сетях призывают к отказу от прививок против коронавируса
Региональные управления Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет сведения о 37 антипрививочниках, которые в социальных сетях призывают к отказу от прививок против коронавируса.
Теперь этим людям грозит уголовная ответственность за публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан, и аналогичные деяния, которые повлекли за собой смерть человека. Наказание по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса РФ составляет от штрафа в размере 300 тысяч рублей до трех лет лишения свободы, сообщают «Известия».
Напомним, что в начале ноября Росздравнадзор поручил своим региональным управлениям искать в социальных сетях и средствах массовой информации людей, которые рассказывают об опасности прививок и призывают граждан отказываться от вакцинации. Особое внимание поручено уделять медработникам-антиваксерам.
За месяц чиновники передали в правоохранительные органы информацию о 37 активных антиваксерах.