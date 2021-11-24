24 ноября 2021, 04:22
Еврокомиссия направит 3,5 млн евро на помощь беженцам с польско-белорусской границы
Еврокомиссия направит 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения на родину нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши. В ЕК заявили, что будут вместе с учреждениями ООН оказывать гуманитарную помощь беженцам
Фото: Haqqin
Еврокомиссия направит 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения на родину нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши.
В ЕК заявили, что будут вместе с учреждениями ООН оказывать гуманитарную помощь беженцам.
Кроме того, Евросоюз выделит 700 тысяч евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, которые прибыли в Белоруссию в надежде попасть через сухопутную границу в Польшу, а затем в Германию. Из этой суммы 200 тысяч евро направят Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).