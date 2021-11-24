Мособлдума потратит на аренду автомобилей для депутатов 300 млн рублей
Согласно российскому законодательству, народным избранникам запрещено покупать машины дороже 2,5 млн рублей за счет государственного бюджета. Однако чиновники научились обходить запрет на люксовые автомобили за счет аренды, на которую ценовых ограничений нет
Московская областная дума потратит 300 млн рублей на аренду автомобилей для 50 депутатов сроком на один год.
Согласно российскому законодательству, народным избранникам запрещено покупать машины дороже 2,5 млн рублей за счет государственного бюджета. Однако чиновники научились обходить запрет на люксовые автомобили за счет аренды, на которую ценовых ограничений нет.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, для 50 подмосковных депутатов арендуют 79 автомобилей трех типов. Судя по техническому заданию, под первый тип попадают Audi A6, Mercedes E-класс и BMW 5-й серии, ко второму типу машин относятся Toyota Camry, а третий тип – это машины типа Hyndai Elantra и Kia Cerato.
К автомобилям должны прилагаться профессиональные водители в костюмах и галстуках, сообщает телеграм-канал Mash.