24 ноября 2021, 02:40
В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан
Глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала постановление об обязательной вакцинации местных жителей старше 60 лет
Фото: scoopnest.com
Глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала постановление об обязательной вакцинации местных жителей старше 60 лет.
Исполнителем поручения назначено Министерство здравоохранения региона.
Первый компонент вакцины против коронавируса пожилые нижегородцы должны поставить до 17 декабря 2021 года, а второй - до 7 января 2022 года. Исключение составляют только граждане с медотводом от прививки.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в ноябре заболеваемость COVID-19 среди пожилых граждан в области выросла на 31,2%.