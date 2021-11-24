Минздрав предложил ввести крупные штрафы за продажу в интернете липовых медсправок
Министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение в интернете и СМИ предложений о продаже поддельных медицинских документов. Штраф за данное нарушение должен составлять не менее 5 млн рублей
Министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение в интернете и СМИ предложений о продаже поддельных медицинских документов. Штраф за данное нарушение должен составлять не менее 5 млн рублей.
Минздрав предлагает дополнить статью 13.5 Административного кодекса о распространении в интернете и СМИ предложений о продаже медицинских документов, которые выдают люди без соответствующих полномочий.
Штраф для граждан предлагается установить в размере 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200-500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
За повторное нарушение штрафы для физлиц должны составить уже 200-300 тысяч рублей, для должностных лиц – 500-700 тысяч рублей, а для юрлиц – от одного до пяти миллионов рублей.
Ранее Минздрав подготовил законопроект, который наделяет Росздравнадзор полномочиями блокировать сайты, продающие поддельные медицинские справки и сертификаты о вакцинации.