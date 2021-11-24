ГосСМИ внесли весомый вклад в криминализацию образа мигрантов, но виноваты все равно «инагенты»
Издание «Важные истории» совместно с «Новой газетой» проанализировали популярные Telegram-каналы блогеров, журналистов, государственных и независимых СМИ, а также СМИ-инагентов, чтобы выяснить, кто из них формирует у читателей «криминальный» образ мигрантов
Издание «Важные истории» (признано иностранным агентом) совместно с «Новой газетой» проанализировали популярные Telegram-каналы блогеров, журналистов, государственных и независимых СМИ, а также СМИ-инагентов, чтобы выяснить, кто из них формирует у читателей «криминальный» образ мигрантов и выходцев из кавказских республик.
После нескольких громких происшествий с участием мигрантов и кавказцев руководитель управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что криминализировать образ приезжих пытаются «финансируемые из-за рубежа СМИ», которые таким образом пытаются породить в душах коленного населения неприязнь к мигрантам. Однако анализ публикаций показал, что чаще об иностранцах в негативном свете пишут не СМИ-инагенты, а государственные медиа.
Журналисты «Важных историй» и «Новой» проанализировали содержание десяти «прогосударственных» и «иноагентских» Telegram-каналов, которые входят в список самых читаемых в категории «Новости и СМИ». Это каналы «Mash», «Медуза — Live», «РИА Новости», «RT на русском», «Лента дня», «Телеканал Дождь», «Медиазона», «СОЛОВЬЕВ», «Readovka», «Караульный».
Выяснилось, что «Телеканал Дождь», «Медуза» и «Медиазона» (все три издания признаны иностранными агентами) пишут про преступления приезжих не так у и часто – от одного до шести сообщений в месяц. Зато государственные и провластные медиа тему преступности среди мигрантов очень любят. Например, телеграм-канал «RT на русском» за месяц опубликовал 30 новостей по теме, телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев – 24 сообщения, Telegram-канал «Караульный» - 43 сообщения. При этом самый негативный образ у мигрантов получился в новостях «Караульного» и «RT на русском».
Государственные и провластные медиа чаще всего при упоминании мигрантов используют негативные слова, вроде «задерживать», «убийство», «подозреваемый», «нелегальный», «изнасилование», «нападать». При этом СМИ-инагенты употребляют слова «человек», «гражданин», «митинг», «погибать», «конфликт».