Меню
Политика
Евросоюз откроет границы для привитых туристов
24 ноября 2021, 01:07

Вице-мэр Иркутска рассказал о достоинствах своего города и «переезде» туда декабристов

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников во время защиты в Сколково проекта по развитию 100 крупнейших городов России рассказал о том, как в 19-м веке декабристы «семьями приезжали» в этот сибирский город, потому что «очень его любили»

Вице-мэр Иркутска рассказал о достоинствах своего города и «переезде» туда декабристов
Фото: vestiirk.ru

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников во время защиты в Сколково проекта по развитию 100 крупнейших городов России рассказал о том, как в 19-м веке декабристы «семьями приезжали» в этот сибирский город, потому что «очень его любили».

Чиновник рассказывал о туристической привлекательности Иркутска и озера Байкал. «Декабристы очень любили наш город, прямо семьями приезжали к нам, деревянное зодчество (25% всего деревянного зодчества Российской Федерации находится в одном городе). И, конечно, знаменитый Глазковский некрополь. Получается, городу Иркутску вообще семь тысяч лет», - заявил Дмитрий Ружников, слова которого приводит Znak.com.

Напомним, что декабристы в реальности были сосланы в Сибирь после неудачной попытки устроить восстание. Представители дворянства были приговорены к ссылке и каторжным работам, а жены переезжали вслед за ними.

Согласно ученикам по истории России, первые декабристы прибыли в Иркутск в конце августа 1826 года. В их числе были: Давыдов, Муравьев, Оболенский, Якубович, братья Борисовы, Волконский и Трубецкой.

Материалы по теме
Ямало-Ненецкий АО стал самым богатым регионом по «индексу борща»
Правительство Хакасии приостановило все госплатежи. Бюджет региона признан недействующим
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
Сейчас на главной
Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
нелегальные мигранты
Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
Еврокомиссия на фоне обострения миграционного кризиса пригрозила авиакомпаниям санкциями даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Белоруссию, откуда они потом пытаются попасть в Польшу
Власти США ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2»
северный поток-2
Власти США ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2»
В постановлении американского ведомства сообщается, что решение о введении санкций в отношении Transadria и Marlin принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года
Авторская колонка
Войны не будет. Потому что ее можно проиграть
На этой неделе «Блумберг» опубликовал план возможного вторжения России в Украину, переданный американской разведкой европейским союзникам. Во вторжении, как предполагается, будет участвовать 100 батальонно-тактических групп численностью 100 тысяч человек, половина которых «уже заняла свои позиции».
Латынина Юлия
Иркутского предпринимателя оштрафовали из-за видеообращения к президенту
QR-коды
Иркутского предпринимателя оштрафовали из-за видеообращения к президенту
Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 150 тысяч рублей председателя «Ассоциации предпринимателей» Михаила Ожиганова за организацию народного схода и записи видеообращения к президенту Владимиру Путину
Российские продавцы электроники сообщили о дефиците iPhone13 и iPhone12
Apple
Российские продавцы электроники сообщили о дефиците iPhone13 и iPhone12
Так, при заказе на официальном сайте Apple доставку модели iPhone 13 Pro Max с памятью 128 Гб голубого цвета придется ждать около трех недель, а в фирменных магазинах все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу
Бюро московского отделения «Яблока» лишило партбилетов 488 человек
партия яблоко
Бюро московского отделения «Яблока» лишило партбилетов 488 человек
Член московского бюро «Яблока», глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что бюро перерегистрировало 237 человек. Еще 202 человек сняли с правом обжаловать это решение
В Афганистане более миллиона детей оказались на грани голодной смерти
афганистан
В Афганистане более миллиона детей оказались на грани голодной смерти
В Афганистане более миллионе детей оказались на грани смерти из-за голода. Об этом заявила глава отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в стране Саманта Морт
Пассажиров без QR-кодов накажут рублем
QR-коды
Пассажиров без QR-кодов накажут рублем
Власти Татарстана намерены взыскать с граждан без QR-кодов убытки за простой общественного транспорта. Взысканием убытков займется МУП «Метроэлектротранс», которое управляет метро и наземным электротранспортом в Казани
Минздрав изменил порядок получения водителями медицинских справок
минздрав
Минздрав изменил порядок получения водителями медицинских справок
Минздрав России подготовил проект новой процедуры медицинского осмотра для получения водительских удостоверений, которая предусматривает проведение обязательных лабораторных исследований для групп риска
Спорт
ФИФА опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока 2021 года. Голосование продлится до 10 декабря, а церемония награждения состоится 17 января. Мероприятие из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате
СКР проводит проверку по факту пыток заключенных кировской ИК-6
ФСИН
СКР проводит проверку по факту пыток заключенных кировской ИК-6
Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку по общениям в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Восточный
Лукашенко пообщается с Тихановской, если Путин переговорит с Навальным
Александр Лукашенко
Лукашенко пообщается с Тихановской, если Путин переговорит с Навальным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него планов проводить переговоры с лидерами оппозиции. Чиновник отметил, что с «предателями» ему говорить не о чем
Роскомнадзор обязал Google, Telegram, Twitter и Facebook «приземлится» в России
закон о приземлении
Роскомнадзор обязал Google, Telegram, Twitter и Facebook «приземлится» в России
Роскомнадзор включил в реестр закона «о приземлении» 13 иностранных IT-компаний, включая Google, Telegram, Twitter и Meta (новое название Facebook) и обязал до 1 января 2022 года открыть свои представительства в России
Москвичи пожелали Дептрансу «гореть в аду» из-за «оптимизации» наземного транспорта
общественный транспорт
Москвичи пожелали Дептрансу «гореть в аду» из-за «оптимизации» наземного транспорта
В двух округах Москвы изменилась схема движения наземного общественного транспорта, однако сами москвичи оказались в шоке от результатов очередной «оптимизации» властей
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
карантин
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
Власти Австрии сообщили о закрытии границ для всех иностранных туристов вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет. Решение о продлении или снятии запрета будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой
Общество
Комиссия Госдумы по мандатам рекомендовала лишить Валерия Рашкина неприкосновенности
В ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов также дать согласие на проведение ряда следственных действий и «избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий»
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
роснано
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
Государственная корпорация «Роснано» 19 ноября признала, что находится на грани дефолта, а выплаты кредиторам находятся под вопросом. Долги корпорации оцениваются в 150 млрд рублей
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
праздники
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
Житель республики Мордовия стал фигурантом уголовного дела из-за отрицания Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины в соцсети «ВКонтакте»