Вице-мэр Иркутска рассказал о достоинствах своего города и «переезде» туда декабристов
Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников во время защиты в Сколково проекта по развитию 100 крупнейших городов России рассказал о том, как в 19-м веке декабристы «семьями приезжали» в этот сибирский город, потому что «очень его любили»
Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников во время защиты в Сколково проекта по развитию 100 крупнейших городов России рассказал о том, как в 19-м веке декабристы «семьями приезжали» в этот сибирский город, потому что «очень его любили».
Чиновник рассказывал о туристической привлекательности Иркутска и озера Байкал. «Декабристы очень любили наш город, прямо семьями приезжали к нам, деревянное зодчество (25% всего деревянного зодчества Российской Федерации находится в одном городе). И, конечно, знаменитый Глазковский некрополь. Получается, городу Иркутску вообще семь тысяч лет», - заявил Дмитрий Ружников, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что декабристы в реальности были сосланы в Сибирь после неудачной попытки устроить восстание. Представители дворянства были приговорены к ссылке и каторжным работам, а жены переезжали вслед за ними.
Согласно ученикам по истории России, первые декабристы прибыли в Иркутск в конце августа 1826 года. В их числе были: Давыдов, Муравьев, Оболенский, Якубович, братья Борисовы, Волконский и Трубецкой.