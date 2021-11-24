Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
Еврокомиссия на фоне обострения миграционного кризиса пригрозила авиакомпаниям санкциями даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Белоруссию, откуда они потом пытаются попасть в Польшу
Еврокомиссия на фоне обострения миграционного кризиса пригрозила авиакомпаниям санкциями даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Белоруссию, откуда они потом пытаются попасть в Польшу. Таким образом, наказания перевозчикам не избежать даже если они не знали, что на борту самолета находятся мигранты.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщил агентству Reuters, что ЕК одобрила новый механизм санкций, с помощью которого европейские власти рассчитывают остановить бесконтрольную перевозку мигрантов к своим восточным границам. Санкции будут вводиться вне зависимости от того, знают сотрудники авиакомпании о нахождении на борту самолета мигрантов или нет.
За перевозку беженцев в Беларусь Евросоюз будет вносить авиакомпании в черный список.
Напомним, что ранее европейские власти уже пригрозили санкциями авиакомпаниям Turkish Airlines и «Белавиа» за доставку в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена.