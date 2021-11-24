Власти США ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2»
В постановлении американского ведомства сообщается, что решение о введении санкций в отношении Transadria и Marlin принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года
Минфин США ввел санкции против компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с российским проектом «Северный поток-2».
В постановлении американского ведомства сообщается, что решение о введении санкций в отношении Transadria и Marlin принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны вводят ограничительные меры против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта российского газопровода. Первоначально планировалось ввести санкции и в отношении немецкого судна, связанного с «Северным потоком-2», однако позже власти США отказались от своих планов.
Кремль назвал новые ограничения в отношении газопровода незаконными и неправильными.