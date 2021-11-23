Росздравнадзор получит право блокировать сайты, продающие поддельные медсправки
Минздрав России подготовил проект приказа, который наделяет Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов, продающих поддельные медицинские справки
Минздрав России подготовил проект приказа, который наделяет Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов, продающих поддельные медицинские справки.
Речь идет о сайтах, которые предлагают купить фейковые медицинские документы, в том числе дистанционным способом. К ним относятся и порталы, предлагающие купить сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты на коронавируса. Росздравнадзор сможет блокировать такие ресурсы без соответствующего решения суда.
Количество сайтов, предлагающих гражданам поддельные медсправки, резко выросло в связи с введением системы QR-кодов для посещения общественных мест. Минувшим летом замглавы ГУ МВД по Москве Александр Половинка заявил, что полиция обнаружила более 800 сайтов с предложением купить поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды.