Роскомнадзор пригрозил «Важным историям» блокировкой из-за неудаления расследования о главе «Ростеха»
Роскомнадзор пригрозил заблокировать издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов) за отказ удалить расследование о главе государственной корпорации «Ростех» Сергее Чемезове
Роскомнадзор пригрозил заблокировать издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов) за отказ удалить расследование о главе государственной корпорации «Ростех» Сергее Чемезове.
Поводом для претензий к изданию со стороны властей стало расследование под заголовком «Как люди Сергея Чемезова задешево получили мусорный бизнес», опубликованное в 2020 году.
Главред «ВИ» Роман Баданин (признан инагентом) сообщил в Twitter, что Роскомнадзор дал редакции сутки на удаление материала. В случае отказа ведомство грозилось заблокировать сайт издания полностью.
«Ввыбирая между ее удалением или блокировкой всех статей - как прошлых, так и будущих, - решил удалить свою заметку. Требование Роскомнадзора - это акт прямой цензуры, все еще запрещенной нашей Конституцией, хотя, полагаю, что любители ее переписывать вскоре избавятся и от этого назойливого ограничения собственной власти», - прокомментировал ситуацию Роман Баданин.