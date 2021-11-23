Иркутского предпринимателя оштрафовали на 150 тысяч из-за видеообращения к президенту по поводу вакцинации
Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 150 тысяч рублей председателя «Ассоциации предпринимателей» Михаила Ожиганова за организацию народного схода и записи видеообращения к президенту Владимиру Путину
Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 150 тысяч рублей председателя «Ассоциации предпринимателей» Михаила Ожиганова за организацию народного схода и записи видеообращения к президенту Владимиру Путину с требованием смягчить антиковидные ограничения.
Владимира Ожиганова оштрафовали по статье о повторном нарушении порядка проведения публичных акций, сообщает портал «Сибирь.Реалии» (издание признано иностранным агентом).
Сам предприниматель рассказал, что сотрудники иркутской полиции подделали его подпись в административном протоколе и других документах. «Какой суд может быть на основе таких документов?!» - возмутился мужчина.
13 ноября Владимир Ожиганов опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором потребовал «остановить беззаконие в Иркутской области». Предприниматель пожаловался, что местные власти заставляют работодателей прививать своих сотрудников, а также высказался против системы QR-кодов.