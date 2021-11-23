Власти Сан-Марино одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Республика Сан-Марино стала первой страной Евросоюза, которая одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» как самостоятельный препарат так и бустерную дозу к другим вакцинам против коронавируса. Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Sputnik V»
Республика Сан-Марино стала первой страной Евросоюза, которая одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» как самостоятельный препарат так и бустерную дозу к другим вакцинам против коронавируса. Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Sputnik V».
«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V» и рекомендован для ревакцинации населения. В настоящее время препарат зарегистрирован в 15 странах, а в 30 иностранных государствах он находится в процессе регистрации.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что все больше стран регистрируют «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера для увеличения продолжительности действия других вакцин против коронавируса.
Напомним, что в Сан-Марино большая часть населения привита от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». В августе Евросоюз признал сертификаты о вакцинации этим препаратом, выданные в Сан-Марино. При этом официально «Спутник V» в ЕС до сих пор не зарегистрирован.