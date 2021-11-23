23 ноября 2021, 15:46
Силовики проводят обыски в мэрии Миасса из-за выделения земли под горнолыжный центр
Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в здании администрации Миасского городского округа Челябинской области. В мэрии данную информацию подтвердили
Фото: miass.u74.ru
Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в здании администрации Миасского городского округа Челябинской области. В мэрии данную информацию подтвердили.
Портал URA.ru сообщает, что сотрудники правоохранительных органов изымают документы, связанные с выделением земельных участков под строительство горнолыжного центра «Солнечная долина».
Выемка документов проводится в Управлении архитектуры и градостроительства и в Управлении муниципальной собственности мэрии Миасса.
Земли под строительство горнолыжного курорта были выделены еще в 2016 году прежним мэром Геннадием Васьковым и его замом по имущественным вопросам Василием Сорокой. Последний до прихода в мэрию руководил этим горнолыжным центром.