23 ноября 2021, 14:59
Сотрудники ФСБ задержали в Казани подростка, готовившего атаку на школу
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений Казани. По подозрению в подготовке нападения был задержан подросток
Фото: islamnews.ru
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений Казани. По подозрению в подготовке нападения был задержан подросток.
На допросе подозреваемый сообщил силовикам, что к атаке на школу его якобы склонял пользователь Telegram Ярослав Овсюк из Украины.
В ходе обысков по месту жительства подростка силовики изъяли пневматическую винтовку и средства связи, в которых нашли поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».