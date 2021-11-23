Арестованный за госизмену Илья Сачков попросил президента перевести его под домашний арест
Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил содействовать его переводу из СИЗО под домашний арест
Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил содействовать его переводу из СИЗО под домашний арест.
Бизнесмен пишет, что не является изменником, шпионом и предателем. «Очень прошу своего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом с максимальными отграничениями», - говорится в письме, которое публикует журнал Forbes.
Илья Сачковы находится в СИЗО «Лефортово». Сегодня Леформтовский райсуд Москвы продлил ему срок ареста до 28 февраля.
Напомним, что основатель компании Group-IB, которая получала заказы от органов власти и силовых ведомств, был задержан в конце сентября текущего года. Илью Сачкова обвиняют в передаче секретных данных представителям иностранных спецслужб. Бизнесмен своей вины не признает.