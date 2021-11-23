Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей
В Санкт-Петербурге в январе 2022 года проезд в общественном транспорте подорожает сразу на пять рублей. Таким образом, стоимость проезда в метрополитене вырастет до 65 рублей, а в наземном транспорте - до 60 рублей
В Санкт-Петербурге в январе 2022 года проезд в общественном транспорте подорожает сразу на пять рублей. Таким образом, стоимость проезда в метрополитене вырастет до 65 рублей, а в наземном транспорте - до 60 рублей.
В комитет по транспорту северной столицы сообщили, что по транспортной карте «Подорожник» проезд в метро с Нового года будет стоить 45 рублей, а в наземном транспорте – 40 рублей.
Для держателей банковских карт платежной системы «МИР» стоимость проезда в подземке останется неизменной - 44 рубля при оплате банковской картой на турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой, сообщает «Дождь» (включен в реестр иностранных агентов).
Стоимость проезда для обладателей Единой карты петербуржца (ЕКП), напротив, снизится до 35 рублей (минус 4 рубля), а при оплате с помощью мобильного устройства – до 31 рубля (минус 2 рубля).
Отметим, что в 2022 году проезд в общественном транспорте Петербурга станет дороже, чем в Москве. В столице разовый проезд в метро стоит 60 рублей, а по карте «Тройка» - 42 рубля.