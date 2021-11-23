23 ноября 2021, 13:43
Российские продавцы электроники сообщили о дефиците iPhone13 и iPhone12
Так, при заказе на официальном сайте Apple доставку модели iPhone 13 Pro Max с памятью 128 Гб голубого цвета придется ждать около трех недель, а в фирменных магазинах все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу
Фото: fb.ru
В России возник дефицит некоторых моделей смартфонов компании Apple. Это модели последней линейки iPhone 13 и предыдущей серии iPhone 12.
Так, при заказе на официальном сайте Apple доставку модели iPhone 13 Pro Max с памятью 128 Гб голубого цвета придется ждать около трех недель, а в фирменных магазинах все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу. При чем срок ожидания составляет до восьми недель. Сейчас в наличии в магазинах есть только несколько моделей iPhone 13 в розовом, белом и черном цветах с памятью 512 Гб, сообщает «КоммерсантЪ».
Ретейлеры сообщают, что из-за дефицита новых моделей iPhone вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11, которые тоже начинают заканчиваться.