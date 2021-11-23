Бюро московского отделения «Яблока» лишило партбилетов 488 человек
Член московского бюро «Яблока», глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что бюро перерегистрировало 237 человек. Еще 202 человек сняли с правом обжаловать это решение
Бюро московского отделения политической партии «Яблоко» лишило партбилетов 488 членов организации.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что во время обсуждения возник спор по 18 членам партии, в числе которых оказалась глава московского округа Гагаринский Елена Русакова. Позже Русакова сообщила, что ей было отказано в перерегистрации. Аналогичный отказ также получил руководитель муниципального округа Раменки Максим Гонгальский.
Всего руководство столичного отделения «Яблока» не зарегистрировало 15 мундепов.
Член московского бюро «Яблока», глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что бюро перерегистрировало 237 человек. Еще 202 человек сняли с правом обжаловать это решение.
В свою очередь зампред «Яблока» Иван Большаков заявил, что «формально из партии никого не исключали», а перерегистрацию не прошли партийцы, которые якобы не вышли на связь, не подтвердили членство и не написали заявление о намерении остаться в партии.