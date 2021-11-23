В Афганистане более миллиона детей оказались на грани голодной смерти
В Афганистане более миллионе детей оказались на грани смерти из-за голода. Об этом заявила глава отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в стране Саманта Морт
В Афганистане после прихода к власти «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) более миллионе детей оказались на грани смерти из-за голода. Об этом заявила глава отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в стране Саманта Морт.
Представитель ЮНИСЕФ рассказала, что с нехваткой продуктов питания сталкиваются примерно 22,8 млн жителей Афганистана (общее население страны оценивается в 38 млн человек).
«Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», - заявила Саманта Морт, слова которой приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
По данным организации, на сегодняшний день в Афганистане около 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей находятся на грани голодной смерти.
Саманта Морт обратилась к международному сообществу с просьбой оказать помощь жителям Афганистана, который находится на грани гуманитарной катастрофы.
В свою очередь в Международном Красном Кресте сообщили, что система здравоохранения Афганистана находится в коллапсе. Около 20 тысяч медиков сидят без работы или работают без зарплаты. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане работают только 20% медучреждений, а две трети из них сообщили об отсутствии необходимых лекарств.