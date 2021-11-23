23 ноября 2021, 12:45
В Татарстане с пассажиров без QR-кодов будут взыскивать убытки за простой общественного транспорта
Власти Татарстана намерены взыскать с граждан без QR-кодов убытки за простой общественного транспорта. Взысканием убытков займется МУП «Метроэлектротранс», которое управляет метро и наземным электротранспортом в Казани
Фото: kazan.bezformata.com
Власти Татарстана намерены взыскать с граждан без QR-кодов убытки за простой общественного транспорта. Взысканием убытков займется МУП «Метроэлектротранс», которое управляет метро и наземным электротранспортом в Казани.
Представитель муниципального предприятия привел в пример инцидент, который произошел утром 22 ноября на улице Восстания в трамвае №1. Пассажир не предъявил QR-код и отказался покидать транспорт, поэтому диспетчеру пришлось вызвать на место полицейских. Силовики вывели пассажира из трамвая, отвезли в отделение и составили на него протокол об административном правонарушении.
Инцидент привел к задержке движения трамвая на час, а за это время на остановке собралось еще 10 трамваев. Ущерб от инцидента в МУП оценили в 6407 рублей.