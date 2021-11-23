23 ноября 2021, 12:01
В России суточный прирост заболевших коронавирусом снизился до 33 996 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки от осложнений скончались 1243 человека. Таким образом можно констатировать, что смертность от коронавируса по-прежнему остается на очень высоком уровне
Фото: belarus.kp.ru
В России продолжает постепенно снижаться заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 33 996 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки от осложнений скончались 1243 человека. Таким образом можно констатировать, что смертность от коронавируса по-прежнему остается на очень высоком уровне.
В Москве было выявлено 2749 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1060, в Московской области – 1871, в Самарской области – 1529.