В Башкирии власти решили выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта
Власти республики Башкирия решили частично перенять опыт соседнего Татарстана, в котором 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте
Власти республики Башкирия решили частично перенять опыт соседнего Татарстана, в котором 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте.
Мэр Уфы Сергей Греков поручил чиновникам выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе у пассажиров общественного транспорта, сообщает ТАСС.
По словам мэра, в городе уже сейчас работают 180 бригад, которые проверяют соблюдение гражданами и предприятиями антиковидных требований.
Напомним, что в Татарстане в первый день действия системы QR-кодов возник транспортный коллапс из-за отказа пассажиров предъявлять сертификаты о вакцинации и справки, конфликтов и драк между гражданами и кондукторами. При этом чиновники заявили, что не планируют отказываться от QR-кодов в общественном транспорте.