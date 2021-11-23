Минздрав изменил порядок получения водителями медицинских справок
Минздрав России подготовил проект новой процедуры медицинского осмотра для получения водительских удостоверений, которая предусматривает проведение обязательных лабораторных исследований для групп риска
Минздрав России подготовил проект новой процедуры медицинского осмотра для получения водительских удостоверений, которая предусматривает проведение обязательных лабораторных исследований для групп риска.
Речь идет о более тщательном медосмотре водителей или кандидатов в водители на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем.
По данным «Коммерсанта», Минздрав предлагает направлять на дополнительные анализы граждан с «клиническими признаками наркологических расстройств». Так, исследование должны назначать водителям, у которых заметят следы уколов, повышенную потливость, сухость кожи, бледность, сонливость, эмоциональную неустойчивость, тремор рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс и другие подозрительные симптомы.
Согласно действующим правилам, сначала проводятся экспресс-тесты на наличие в организме различных наркотических средств (опиатов, каннабиноидов или кокаина), а при получении положительного результата теста водителя отправят на лабораторное исследование.
Минздрав настаивает на том, что «подозрительных» водителей нужно отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста.
Напомним, что ранее ведомство планировало направлять на анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма всех водителей и кандидатов в водители без исключения, однако данная инициатива вызвала широкий общественный резонанс и недовольство граждан. Огромные очереди за справками образовались еще до вступления нового правила в силу. В итоге предложение Минздрава раскритиковал президент Владимир Путин, а ведомство смягчило правила получения медсправок.