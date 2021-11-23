В Израиле началась кампания по вакцинации детей от коронавируса
Власти сообщили, что к началу кампании в поликлиники поступило 22 тысячи заявок на вакцинацию детей от их родителей. Привили уже 440 детей. Сегодня прививку должен сделать также сын премьер-министра страны Нафтали Беннета
В Израиле с 23 ноября началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса.
Власти сообщили, что к началу кампании в поликлиники поступило 22 тысячи заявок на вакцинацию детей от их родителей. Привили уже 440 детей. Сегодня прививку должен сделать также сын премьер-министра страны Нафтали Беннета, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на израильские СМИ.
Вакцинация детей проводится препаратом Pfizer.
Напомним, что ранее в Коста-Рике ввели обязательную вакцинацию детей и подростков от коронавируса. Прививки от COVID-19 детям (пока только старше 12 лет) делают и в США.
В России пока проводятся клинические испытания вакцины «Спутник М» для подростков. Как только она будет одобрена Минздравом к использованию, разработчики вакцины подадут документы для проведения исследований вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.