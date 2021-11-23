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23 ноября 2021, 10:55

Пассажир рейса S7 из Шарм-эль-Шейха покончил с собой во время полета

После набора высоты пассажир ушел в туалет и долго не выходил. Бортпроводники с помощью других пассажиров открыли заблокированную изнутри дверь и обнаружили туриста уже без признаков жизни

Пассажир рейса S7 из Шарм-эль-Шейха покончил с собой во время полета
Фото: tourprom.ru

На рейсе Шарм-эль-Шейх – Самара авиакомпании S7 один из пассажиров покончил с собой во время полета. Тело мужчины нашли в туалете, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, 48-летний Александр отдыхал в Шарм-эль-Шейхе, а в ночь на 23 ноября должен был вернуться домой на рейсе S7.

После набора высоты пассажир ушел в туалет и долго не выходил. Бортпроводники с помощью других пассажиров открыли заблокированную изнутри дверь и обнаружили туриста уже без признаков жизни.

Самолет летел в Самару через Каир. После посадки в аэропорту египетской столицы тело погибшего пассажира перенесли в багажное отделение.

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