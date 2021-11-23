Попавшие под карантин жители ХМАО должны уведомлять власти о выходе из дома через приложение
Власти Ханты-Мансийского АО разъяснили правила соблюдения режима самоизоляции непривитыми и неболевшими коронавирусом гражданами. Напомним, что карантин был введен для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря
Власти Ханты-Мансийского АО разъяснили правила соблюдения режима самоизоляции непривитыми и неболевшими коронавирусом гражданами. Напомним, что карантин был введен для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря.
В постановлении губернатора региона Натальи Комаровой отмечается, что граждане без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 должны уведомлять власти о своем выходе из дома с помощью специального приложения, сообщает Znak.com.
Жители ХМАО для оформления «заявки на выход из дома» должны указать на портале sidimdoma.admhmao.ru свои паспортные данные и причину, по котором им нужно покинуть место жительства. Это может быть поход в продуктовый магазин, аптеку, вынос мусора или выгул собаки.