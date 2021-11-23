Жители Тольятти сообщили о вымогательстве денег и порче тел в городском морге
Так, родственникам, которые отказались платить моргу, выдавали трупы с гнилостными изменениями. Как оказалось, сотрудники морга «портят» тела, складывая их на пол или возле батареи
Жители Тольятти пожаловались на сотрудников городского морга, которые вымогают деньги с родственников умерших и «портят» тела, если граждане платить отказываются.
Так, родственникам, которые отказались платить моргу, выдавали трупы с гнилостными изменениями. Как оказалось, сотрудники морга «портят» тела, складывая их на пол или возле батареи, пишет «Комсомольская правда».
В тольяттинских группах в соцсетях было опубликовано видео из городского морга, на котором показаны трупы в черных мешках, лежащие на полу, а не в холодильниках. Запись сделали санитары, которые теперь боятся, что их личности раскроют и уволят с работы.
Мэр Тольятти Николай Ренц, который ранее сам был главврачом городской больницы, потребовал разобраться в сложившейся ситуации. «Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения», - заявил чиновник.
Следственный комитет по Самарской области сообщил, что начал доследственную проверку по факту опубликованных в соцсетях видео.