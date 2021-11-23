Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
23 ноября 2021, 08:09

Жители Тольятти сообщили о вымогательстве денег и порче тел в городском морге

Так, родственникам, которые отказались платить моргу, выдавали трупы с гнилостными изменениями. Как оказалось, сотрудники морга «портят» тела, складывая их на пол или возле батареи

Жители Тольятти сообщили о вымогательстве денег и порче тел в городском морге
Фото: samara.kp.ru

Жители Тольятти пожаловались на сотрудников городского морга, которые вымогают деньги с родственников умерших и «портят» тела, если граждане платить отказываются.

Так, родственникам, которые отказались платить моргу, выдавали трупы с гнилостными изменениями. Как оказалось, сотрудники морга «портят» тела, складывая их на пол или возле батареи, пишет «Комсомольская правда».

В тольяттинских группах в соцсетях было опубликовано видео из городского морга, на котором показаны трупы в черных мешках, лежащие на полу, а не в холодильниках. Запись сделали санитары, которые теперь боятся, что их личности раскроют и уволят с работы.

Мэр Тольятти Николай Ренц, который ранее сам был главврачом городской больницы, потребовал разобраться в сложившейся ситуации. «Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения», - заявил чиновник.

Следственный комитет по Самарской области сообщил, что начал доследственную проверку по факту опубликованных в соцсетях видео.

Материалы по теме
На Кубани родственники умершей женщины привезли гроб с телом к администрации района
Следователи допросили экс-мэра Владивостока по делу о махинациях с местами на кладбищах
СКР проводит проверку по факту инцидента с гробом возле администрации Балашихи
Сейчас на главной
«Самое страшное место»
ФСИН
«Самое страшное место»
Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку по общениям в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Восточный
Лукашенко заявил, что пообщается с Тихановской, если Путин проведет переговоры с Навальным
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что пообщается с Тихановской, если Путин проведет переговоры с Навальным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него планов проводить переговоры с лидерами оппозиции. Чиновник отметил, что с «предателями» ему говорить не о чем
Роскомнадзор обязал Google, Telegram, Twitter и Facebook «приземлится» в России
закон о приземлении
Роскомнадзор обязал Google, Telegram, Twitter и Facebook «приземлится» в России
Роскомнадзор включил в реестр закона «о приземлении» 13 иностранных IT-компаний, включая Google, Telegram, Twitter и Meta (новое название Facebook) и обязал до 1 января 2022 года открыть свои представительства в России
Москвичи пожелали Дептрансу «гореть в аду» из-за «оптимизации» наземного транспорта
общественный транспорт
Москвичи пожелали Дептрансу «гореть в аду» из-за «оптимизации» наземного транспорта
В двух округах Москвы изменилась схема движения наземного общественного транспорта, однако сами москвичи оказались в шоке от результатов очередной «оптимизации» властей
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
карантин
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
Власти Австрии сообщили о закрытии границ для всех иностранных туристов вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет. Решение о продлении или снятии запрета будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой
Общество
Комиссия Госдумы по мандатам рекомендовала лишить Валерия Рашкина неприкосновенности
В ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов также дать согласие на проведение ряда следственных действий и «избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий»
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
роснано
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
Государственная корпорация «Роснано» 19 ноября признала, что находится на грани дефолта, а выплаты кредиторам находятся под вопросом. Долги корпорации оцениваются в 150 млрд рублей
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
праздники
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
Житель республики Мордовия стал фигурантом уголовного дела из-за отрицания Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины в соцсети «ВКонтакте»
«На ковид мы больше не ездим»
COVID-19
«На ковид мы больше не ездим»
Четвертая волна коронавируса начинает робко отступать. Заболеваемость снижается (с 41 тысячи до 37 за последние две недели) и местные власти подчас даже начинают сокращать ковидные койки. Но выдыхать рано
Владимир Путин подписал закон о приеме на работу в дистанционном формате
работа
Владимир Путин подписал закон о приеме на работу в дистанционном формате
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям дистанционно проводить собеседования с соискателями на ту или иную должность, а также дистанционно заключать трудовой договор
Авторская колонка
Униженные и оскорбленные
«Независимый исследовательский Центр» провел мониторинг отношения россиян к судебной системе в стране. Первый всероссийский опрос на эту тему проводился в 2018 году, как раз когда я был арестован. Второй опрос - в 2020 году, когда мне в Подольском суде был вынесен приговор.
Шестун Александр
Совбез предложил установить вдоль российских границ карантинную полосу
граница
Совбез предложил установить вдоль российских границ карантинную полосу
Совет безопасности предложи установить карантинную полосу вдоль границ России в некоторых приграничных субъектах. Карантинная зона нужна для предотвращения завода в страну опасных заболеваний людей и животных
Не национальность такая, а люди такие
СМИ
Не национальность такая, а люди такие
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который запрещает упоминать национальность и вероисповедание лиц, причастных к различным правонарушениям и преступлениям
Общество
Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться не раньше середины декабря
Снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется не раньше середины декабря, если граждане не будут пренебрегать мерами антиковидной безопасности. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков
На польско-белорусской границе образовалась пробка из российских фур
перевозки
На польско-белорусской границе образовалась пробка из российских фур
На границе Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса образовалась огромная пробка из российских грузовых автомобилей. Транспортные компании предупреждают о возможных задержках в поставке товаров
«Дочка» РЖД сообщила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов
РЖД
«Дочка» РЖД сообщила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов
Федеральная пассажирская компания объявила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов. В компании данное решение объяснили падением спроса на фоне пандемии коронавируса
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
общественный транспорт
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
vip-ДТП
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика, комментируя гибель автоблогера Саида Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте, заявил, что все равно продолжит «гонять»