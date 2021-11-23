23 ноября 2021, 07:59
В Болгарии в результате ДТП с туристическим автобусом погибли 45 человек
Авария произошла на 31-м километре автомагистрали около 03:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус следовал по маршруту София – Благоевград. После ДТП автобус загорелся
Фото: tehnowar.ru
В Болгарии на трассе «Струма» произошло ДТП с участием туристического автобуса из Северной Македонии. Десятки человек погибли.
Авария произошла на 31-м километре автомагистрали около 03:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус следовал по маршруту София – Благоевград. После ДТП автобус загорелся.
Власти сообщили, что в результате ДТП погибли 45 человек, среди которых было 12 детей. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Движение на участке трассы «Струма» временно ограничено в обоих направлениях. Причина аварии устанавливается, сообщает «КоммерсантЪ».
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования родственникам погибших.