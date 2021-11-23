Экс-замначальника финансового департамента Росгвардии получил взятку в виде 10 млн рублей и кофемашины
Бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова арестовали по делу о получении взятки
Бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова арестовали по делу о получении взятки.
Согласно материалам дела, силовик получил от представителей компании «Спецшвейснаб», которая по госконтракту поставляла форму для сотрудников Росгвардии, взятку в виде наличных на сумму 10 млн рублей и кофемашину. Взамен Копытов помог компании получить контракты стоимостью 2 млрд рублей.
Обвинение Николаю Копытову было предъявлено по итогам расследования дела о завышении цен на форму росгвардейцев. При этом производители рассказали следователям, что стоимость форменной одежды была даже ниже рынка, а компанию просто убирают с рынка как опасного конкурента.
«КоммресантЪ» отмечает, что дело в отношении Николая Копытова может привести к новым обвинением в адрес экс-заместителя главы ведомства Сергея Милейко, который ранее уже был осужден на 6 лет за аферу со служебной недвижимостью.