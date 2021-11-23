ФИФА опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока 2021 года. Голосование продлится до 10 декабря, а церемония награждения состояится 17 января. Мероприятие из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока 2021 года. Голосование продлится до 10 декабря, а церемония награждения состояится 17 января. Мероприятие из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате.
В список претендентов на звание лучшего футболиста вошли Карим Бензема (сборная Франции/«Реал Мадрид»), Кевин Де Брюйне (Бельгия /«Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия /«Ювентус», «Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Хааланд (Норвегия /«Боруссия»), Жоржиньо (Италия /«Челси»), Н'Голо Канте (Франция /«Челси»), Роберт Левандовски (Польша /«Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция /«Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина /«Барселона», «Пари Сен-Жермен»), Неймар (Бразилия /«Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах (Египет /«Ливерпуль»).
Кандидатами на звание лучшего голкипера стали Алиссон Беккер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Каспер Шмейхель («Лестер Сити»).
Напомним, что лучшим футболистом 2020 года стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский.