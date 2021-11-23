Разработчик «Спутника V» планирует провести испытания детской вакцины от коронавируса
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об эффективности вакцины «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет. Среди побочных эффектов в ходе исследования было выявлено только незначительное повышение температуры до 37,4 градусов
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об эффективности вакцины «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет. Среди побочных эффектов в ходе исследования было выявлено только незначительное повышение температуры до 37,4 градусов.
«Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», - заявил Гинцбург, слова которого приводит ТАСС.
После того, как Минздрав одобрит использование вакцины «Спутник М» для подростков, центр имени Гамалеи подаст документы на проведение исследования вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет.
Александр Гинцбург заявил, что вакцина для детей будет состоять из «Спутника V», разведенного в определенное количество раз.
Американская компания Pfizer/BioNTech также сообщила, что по итогам третьей фазы испытаний показала высокую эффективность для защиты от коронавируса подростков 12–15 лет. В исследованиях участвовали 2228 подростков. Случаи заражения COVID-19 среди добровольцев были выявлены только в группе, которой вводили плацебо вместо вакцины. Среди участников, получивших препарат, случаи заболевания не обнаружены.