СКР проводит проверку по факту пыток заключенных кировской ИК-6
Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку по общениям в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Восточный
Следственный комитет по Кировской области начал доследственную проверку по общениям в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Восточный, сообщает ТАСС.
О пытках в кировской ИК-6 сообщило издание «Idel.Реалии» (признано иностранным агентом). Осужденные рассказали журналистам, что в колонии практикуют «растяжки, удары током, утопление в баках с водой, зашивание живых крыс в матрасы, окунание человека лицом в фекалии, изнасилования с помощью деревянного фаллоимитатора». При этом крики зэков администрация пытается заглушить православными песнопениями и тяжелым роком.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева назвала кировскую ИК-6 «самым страшным местом», что ей доводилось видеть. «Даже если 10 процентов правда — это ужас. Когда мы вышли из колонии, я сказала коллегам: «У меня ощущение, что мы вышли из концлагеря»», - добавила Ева Меркачева, слова которой приводит Новая газета.