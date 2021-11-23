Минюст полгода собирал сведения о журналистах «Важных историй» для признания их инагентами
Сотрудники Министерства юстиции почти полгода собирали досье на журналистов «Важных историй» (издание признано инагентом) для внесения их «иностранными агентами». Кроме того, в этом досье есть информация, которая по закону должна охраняться банковской тайной
Сотрудники Министерства юстиции почти полгода собирали досье на журналистов «Важных историй» (издание признано инагентом) для внесения их «иностранными агентами». Кроме того, в этом досье есть информация, которая по закону должна охраняться банковской тайной.
В ходе предварительного судебного заседания по оспариванию статуса СМИ-«иноагента» у Романа Анина, Ирины Долининой и Алеси Мароховской выяснилось, что основанием для признания их инагентами стало число подписчиков на личных страницах журналистов в соцсетях, а также сведения о поступлении денег из иностранных источников. Данная информация была передана Генпрокуратурой, которая в свою очередь ссылалась на данные Росфинмониторинга.
Ирина Долинина отметила, что судя по количеству подписчиков в соцсетях, материалы по признанию их «инагентами» чиновники начали собирать еще зимой. Алеся Мароховская отметила, что финансовые сведения, на которые ссылается Минюст, охраняются банковской тайной, а ведомство получило их незаконно. На каком основании Генпрокуратура отслеживала транзакции журналистов, не уточняется. По закону для этого нужен весомый повод.
«Объяснений нет. Об уголовном деле мы ничего не знаем. Выходит, что банковские сведения получены незаконно. И это прямое вмешательство в нашу личную жизнь», - отметила Мароховская.